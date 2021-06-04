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المحلية

تلقي 714 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأمس

Write: 2021-06-09 15:24:23Update: 2021-06-09 15:50:29

تلقي 714 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأمس

Photo : YONHAP News

تلقى حوالي 714 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا خلال يوم أمس.
وبهذا بلغ إجمالي العدد التراكمي لمن تلقوا الجرعة الأولى نحو 9 ملايين و202 ألف شخص حتى يوم أمس، ليمثل 17.9% من إجمالي عدد السكان في البلاد. كما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية مليونين و325 ألف شخص.
وصرحت الحكومة الكورية بأنها تعمل على الانتهاء من تقديم الجرعة الأولى إلى أكثر من 14 مليون شخص بحلول نهاية هذا الشهر.
ومن ناحية أخرى، وصل صباح اليوم 650 ألف جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد. والجدير بالذكر أنه يتم حاليا التطعيم بلقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر"، بحيث سيتم تقديم لقاح "فايزر" إلى القوى العاملة الأساسية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والمدرسين في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني من المدارس الابتدائية، بدءا من يوم 15 من هذا الشهر.
وقد تم الانتهاء من حجز التطعيم المسبق في الساعة التاسعة صباح اليوم، بعد مشاركة حوالي 200 ألف شخص في عملية الحجز.
وبدءا من العاشر من هذا الشهر سيتم التطعيم بلقاح "يانسن" لجنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما و60 عاما، وعناصر الدفاع المدني والمسؤولين في مجالي الدفاع والخارجية وغيرهم.
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