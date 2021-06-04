مرور عام على انقطاع الاتصالات بين الكوريتين

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صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم بأن الجانب الجنوبي ظل يحاول الاتصال بالجانب الشمالي كل صباح عبر قناة الاتصال في منطقة "بانمونجوم"، إلا أن الجانب الشمالي لم يرد عليه.وقال مسؤول بالوزارة إن الجنوب ظل يرسل صوت الإشارة إلى الشمال في الساعة التاسعة من صباح كل يوم.ويشار إلى أن الشمال قطع جميع قنوات الاتصال مع الجنوب، احتجاجا على قيام بعض جماعات الهاربين الشماليين بتوزيع منشورات دعائية ضد الشمال عبر الحدود، في يوم 9 من شهر يونيو من العام الماضي.وذكر المسؤول في حديثه إلى المراسلين أنه يعتقد ضرورة فتح قنوات الاتصال بين الطرفين باستمرار، بغض النظر عن مواقف الشمال أيا كانت. وأوضح أن منسق الاتصال للجنوب سيظل يرسل صوت الإشارة كل يوم إلى الشمال في إطار مهامه اليومية، مضيفا أنه لم يتلق أي رد من الشمال حتى الآن.