هيئة التراث الثقافي تقدم مزايا للاستمتاع بالمواد الثقافية للحاصلين على اللقاح

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صرحت هيئة التراث الثقافي بأنها ستمنح مختلف أنواع المزايا من زيارة ومعايشة للمواد الثقافية للحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وسيستفيد من هذه المزايا أولئك الذين مر على حصولهم على اللقاح 14 يوما، في حين سيحصل من تلقوا الجرعة الأولى على معظم المزايا أيضا.وسوف يمكن لمتلقي اللقاحات المشاركة في برنامج مجاني سيتم تنفيذه يوم 23 من هذا الشهر تحت شعار "رحلة في قصر تشانغدوك تحت ضوء القمر".كما يمكن لهم حضور عرض موسيقي سيقام يوم 30 من الشهر الجاري في مبنى "سوكجو" في قصر "دوكسو"، كما سيحصلون على فرصة للمشاركة في بعض البرامج التعليمية التي سيتم تنفيذها في بعض مناطق البلاد ما بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.وعلاوة على ذلك، سيتم استئناف الحلقات الخاصة بشرح المعالم في القصور الملكية، والتي تم التوقف عنها تماشيا مع قرار منع تجمع أكثر من 4 أشخاص، وذلك بدءا من يوم 15 من هذا الشهر للحاصلين على اللقاح.وقال مسؤول في الهيئة الكورية إن الهيئة أعدت مختلف المزايا لزيادة مشاركة المواطنين في تلقي التطعيم ودعم عودتهم إلى الحياة الطبيعية.