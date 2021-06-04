تراجع نصيب الفرد الكوري من إجمالي الدخل القومي في العام الماضي

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انخفض نصيب الفرد الكوري من إجمالي الدخل القومي على أساس الدولار إلى مستوى 31 ألف دولار في العام الماضي، نتيجة لانتشار جائحة كورونا وارتفاع قيمة الدولار، ليسجل بذلك انخفاضا لعامين على التوالي.وأعد بنك كوريا المركزي تقريرا بعنوان "الحساب القومي لعامي 2019 و2020"، حيث ذكر أن نصيب الفرد الكوري من الدخل القومي بلغ 31 ألفا و881 دولارا في العام الماضي، ليسجل انخفاضا بنسبة 1 % مقارنة مع العام السابق.ولكن على أساس عملة الوون الكورية، فقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة 0.2%، من 37 مليونا و530 ألف وون إلى 37 مليونا و620 ألف وون.وتوقع البنك المركزي أن يزداد الرقم في هذا العام بالمقارنة مع العام السابق.وقال "بارك يانغ صو"، مدير الإحصائيات الاقتصادية في البنك، إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الوون أدى إلى انخفاض نصيب الفرد الكوري من إجمالي الدخل القومي لعامين متتاليين.وتوقع أن يزداد هذا النصيب هذا العام نتيجة لزيادة نسبة النمو الاسمي، لولا الضعف الكبير في قيمة الوون أمام الدولار.