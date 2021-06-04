400 مليون دولار من عوائد المستثمرين الكوريين في البتكوين العام الماضي

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اتضح أن المستثمرين الكوريين في العملات المشفرة حققوا حوالي 400 مليون دولار من العوائد في العام الماضي.جاء ذلك في نتيجة تحليل قامت به شركة "تشين أنالاسيس (Chainanalysis)" المتخصصة في تحليل البلوك تشين يوم أمس بشأن حجم عوائد المستثمرين في البتكوين حسب الدول خلال العام الماضي.ووفقا للتحليل، حقق المستثمرون الكوريون 400 مليون دولار من الأرباح، لتحتل كوريا المركز التاسع من بين دول العالم في هذا المجال.وتبين أن حجم عوائد المستثمرين في كل من أوكرانيا وهولندا وكندا وفيتنام بلغت نفس المستوى كالمستثمرين الكوريين.أما المركز الأول فقد احتلته الولايات المتحدة بقيمة 410 مليون دولار، وتلتها الصين واليابان وبريطانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا.وفيما يتعلق بذلك، ذكرت قناة "فوكس بيزنيس" الأمريكية أن الكثير من المستثمرين حققوا عوائد كبيرة في العام الماضي نتيجة لارتفاع قيمة البتكوين من 11 ألف دولار في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى قرابة 30 ألف دولار في نهاية نفس العام، مضيفة أن الكثير من الأمريكيين باعوا ما لديهم من العملة المشفرة في تلك الفترة.ووفقا لموقع "كوين ديسك" الخاص بالعملات المشفرة على الإنترنت، فقد حققت أسعار البتكوين مزيدا من الارتفاع مع بداية هذا العام بحيث وصلت إلى مستوى 84 ألفا و800 دولار في شهر أبريل الماضي، لتسجل رقما قياسيا في تاريخها.ولكن سعر البتكوين انخفض مؤخرًا نتيجة لتحرك الولايات المتحدة والصين لتعزيز القيود عليها، بالإضافة إلى التصريحات المتضاربة لإيلون ماسك الذي كان يدعم العملات المشفرة سابقا، حيث بلغ سعر البتكوين عند مستوى 33 ألف دولار صباح اليوم الأربعاء.