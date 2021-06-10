بدء تطعيم قوات الاحتياط والدفاع المدني

Photo : YONHAP News

بدءًا من اليوم الخميس، ستتلقى قوات الاحتياط وأفراد الدفاع المدني وغيرهم من المسؤولين عن الدفاع والشؤون الخارجية لقاح "يانسن" المضاد لفيروس كورونا لشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت الولايات المتحدة مليونا و12 ألفا و800 جرعة من لقاح "يانسن"، تنفيذًا لتعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال القمة الثنائية مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" التي عُقدت في الشهر الماضي.ووفقا لفرقة عمل التطعيم، فإن الفئات المؤهلة للحصول على اللقاح المكون من جرعة واحدة هي قوات الاحتياط وأفراد الدفاع المدني، بالإضافة إلى كبار الضباط بالجيش وأفراد عائلاتهم، والمسؤولين الحكوميين في وزارة الدفاع والمنظمات المتصلة بها، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما.ومن المفترض أن يتم تطعيم 894 ألف شخص مؤهل حتى 20 يونيو. وقد تم حجز مواعيد تلقي اللقاح بأكملها في 1 يونيو، بعد أقل من يوم من فتح باب الحجز.وستقوم السلطات الصحية باستخدام الجرعات المتبقية، ويبلغ عددها 110 آلاف جرعة، في التطعيمات الطارئة ولتطعيم الأشخاص المقيمين في الجزر التي ليس فيها مستشفيات أو مراكز صحية عامة.