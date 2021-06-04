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استمرار البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في كوانغجو

Write: 2021-06-10 09:37:21Update: 2021-06-10 11:15:31

استمرار البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في كوانغجو

Photo : YONHAP News

استمرت اليوم الخميس عمليات البحث عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في مدينة "كوانغجو"

وقد انهار المبنى المكون من خمسة طوابق في أثناء عملية هدمه في حوالي الساعة 4:22 مساء أمس الأربعاء، وسقط حطامه على حافلة متوقفة في محطة قريبة من موقع المبنى. وقد أسفر الانهيار عن مقتل 9 ركاب وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت سلطات الإطفاء اليوم الخميس إنها واصلت البحث طوال الليل للعثور على أي من المارة أو عمال البناء الذين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض، ولكن لم يتم العثور على أشخاص آخرين حتى الآن.

وبعد اكتمال عمليات البحث، ستجري الشرطة تفتيشا مشتركا في الموقع مع المنظمات ذات الصلة، ومن بينها دائرة الطب الشرعي الوطنية.

وسوف تشكل الشرطة فريق عمل للتحقيق في أسباب الانهيار.
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