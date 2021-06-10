رئيس جهاز المخابرات الوطني: سيول وبيونغ يانغ أجرتا تواصلات مهمة مؤخرا

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قالت وكالة يونهاب للأنباء أمس الأربعاء إن رئيس جهاز المخابرات الوطني في سيول صرح لنواب البرلمان بأن سيول وبيونغ يانغ أجرتا "تواصلات مهمة" مؤخرا.ونقلت وكالة الأنباء عن عدد من المشاركين في اجتماع لجنة المخابرات البرلمانية أن مدير جهاز المخابرات "بارك جي وون" قال إن ذلك التواصل تم في وقت قريب من القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي عُقدت في الشهر الماضي.ولم تكن هناك تفاصيل حول تاريخ التواصل أو القناة المستخدمة في إجراء الاتصال.وفيما يتعلق بالسبب في عدم إعلان بيونغ يانغ عن ردها الرسمي على القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قال "بارك" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قام على الأرجح بتحليل وتقييم القمة والسياسات الأمريكية تجاه الشمال دون إعلان رسمي.وتوقع رئيس جهاز المخابرات أن يصدر الشمال "تقييما صارما" بشأن العديد من القضايا، مثل الصواريخ وحقوق الإنسان، لكنه سيرسل في النهاية إشارة تفيد استعداده للحوار مع الولايات المتحدة.