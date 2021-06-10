وزير التوحيد يدعو إلى مشاركة منظمة السياحة الكورية في استئناف الجولات السياحية بين الكوريتين

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دعا وزير التوحيد "لي إن يونغ" منظمة السياحة الكورية إلى المشاركة في تسهيل استئناف البرنامج المشترك بين الكوريتين للجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ".وجاء ذلك في اجتماع مع رئيس منظمة السياحة الكورية "آن يونغ بيه" في المجمع الحكومي في سيول أمس الأربعاء، حيث أشار "لي" إلى أن المشروع السياحي يعد رمزا للسلام يربط بين الكوريتين.وكانت المنظمة تشارك في المشروع منذ عام 2001، قبل أن يتم تعليقه عقب مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص جندي شمالي بالقرب من المنتجع الجبلي.وقال الوزير إن قمة سيول وواشنطن اختُتمت بنجاح، مما أثار التوقعات بشأن الأدوار المتزايدة لسيول لتحسين العلاقات بين الكوريتين.وشدد الوزير على أهمية استئناف برنامج الجولات السياحية لكي تكتسب التبادلات بين الكوريتين وعملية السلام في شبه الجزيرة زخما مرة أخرى.وحث المنظمة على القيام بدور فعال من خلال التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالمشروع، وكذلك الجولات الفردية إلى المنتجع الجبلي.