كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان مجموعة خبراء مختصة بشراكة اللقاحات

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شكلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجموعة خبراء لمتابعة شراكة اللقاح التي الاتفاق عليها في القمة بينهما المنعقدة في شهر مايو الماضي.وقال المكتب الرئاسي اليوم الخميس إن الجلسة الافتتاحية لفرقة العمل عُقدت عبر الفيديو لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8 مساءً أمس الأربعاء.وأضاف المكتب الرئاسي أن الجانبين ناقشا إنتاج اللقاحات والتوسع في المواد الخام، والبحث والتطوير، والتعاون في تعزيز ورعاية الموارد البشرية.كما ناقش المشاركون الخطط الخاصة بالأنشطة المستقبلية لمجموعة الخبراء، واتفقوا على عقد الاجتماعات دوريا.وخلال القمة التي عُقدت في البيت الأبيض في 21 مايو، اتفق الرئيس "مون جيه إين" والرئيس "جو بايدن" على إنشاء "شراكة لقاحات عالمية شاملة"، لتعزيز قدرات الاستجابة للأمراض المعدية.