وزير الخارجية يتحدث هاتفيا مع نظيره الصيني قبل قمة مجموعة السبع

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أجرى وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" ونظيره الصيني "وانغ يي" محادثات هاتفية، لمناقشة العلاقات بين بلديهما والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، فقد أجرى الوزيران محادثات هاتفية لمدة ساعة أمس الأربعاء، لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية.وقيم الوزيران التطورات في برامج التعاون التي تمت مناقشتها في أبريل، واتفقا على مواصلة الجهود لتطوير العلاقات الثنائية، حيث يصادف العام المقبل الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات بين البلدين.كما أكد الجانبان مجددًا على الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.واتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات لتحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول بمجرد استقرار وضع الوباء.وتأتي المحادثات الهاتفية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس "مون جيه إين" لحضور قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها من الجمعة إلى الأحد في بريطانيا.