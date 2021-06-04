الرئيس الكوري يعقد سلسلة من مباحثات القمة خلال مؤتمر مجموعة السبع

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صرح المكتب الرئاسي بأن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيعقد مباحثات ثنائية مع كل من نظيريه البريطاني والأسترالي، خلال قمة مجموعة السبع التي ستُعقد في بريطانيا من 11 إلى 13 من هذا الشهر.وبعد مشاركة الرئيس "مون" في مؤتمر القمة، سيقوم بزيارة النمسا خلال الفترة ما بين 13 و15 من هذا الشهر تلبية لدعوة الرئيس النسماوي، ثم سيزور إسبانيا خلال الفترة ما بين 15 و17 تلبية لدعوة الملك الإسباني.وقد جاءت مشاركة الرئيس "مون" في قمة مجموعة السبع بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الذي يتولى رئاسة قمة هذا العام، حيث وجه الدعوة إلى أستراليا والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب كوريا الجنوبية، لحضور القمة.وحول إمكانية عقد قمة ثلاثية مع اليابان والولايات المتحدة أو قمة ثنائية مع اليابان على هامش قمة السبع، قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية إن الموضوع لا تتم مناقشته الآن، ولكنه لم يستبعد إمكانية عقد المباحثات.