نسبة تأييد الحزب المعارض الرئيسي تتجاوز مستوى 40%

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تجاوزت نسبة تأييد الكوريين الجنوبيين لحزب "قوة الشعب"، المعارض الرئيسي، مستوى 40%، لتسجل أعلى نسبة منذ فضيحة التلاعب بإدارة الشؤون الوطنية.وجاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" للإحصائيات على ألفين و13 كوريًّا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، خلال يومي 7 و8 من هذا الشهر.وطبقا لنتيجة الاستطلاع، بلغت نسبة تأييد الحزب المعارض 40.1%، بينما بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 28.6%. كما بلغت نسبة تأييد حزب الشعب، المعارض الصغير، 6.4%، وبلغت نسبة تأييد حزب العدالة 4.3%.وبذلك تمثل نسبة تأييد حزب المعارضة الرئيسي أعلى مستوى لها، منذ الكشف عن فضيحة التلاعب بإدارة الشؤون الوطنية في ظل إدارة الرئيسة المعزولة السابقة " بارك كون هيه" في عام 2016.وحللت الشركة أن السبب في ذلك يرجع إلى عناصر عديدة، من بينها ارتفاع شعبية "لي جون صوك"، المرشح لزعامة الحزب، والتطلعات إلى خطوات النائب العام السابق "يون صوك يول" الذي ظهر كأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة.