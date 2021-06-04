إجمالي عدد متلقي اللقاحات يتجاوز 10 ملايين شخص

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مر 105 أيام على بدء التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، حيث تجاوز إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح 10 ملايين شخص.وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ حوالي 10 ملايين و60 ألف شخص حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، ليمثل 19.6% من إجمالي عدد السكان.كما بدأت اليوم عملية التطعيم بلقاح "يانسن" لحوالي 894 ألف شخص، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، وعناصر الدفاع المدني، والمسؤولين في مجالي الدفاع والخارجية.ويجري التطعيم في المراكز الطبية المخصصة والعيادات المحلية حتى يوم 16 من هذا الشهر.وتجدر الإشارة إلى أن لقاح يانسن يتكون من جرعة واحدة فقط، خلافا للقاحات الأخرى التي يلزم الحصول على جرعتين منها.