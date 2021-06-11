ارتفاع نسبة تأييد المدعي العام السابق إلى مستوى قياسي

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بلغت نسبة تأييد المدعي العام السابق والمرشح الرئاسي المحتمل البارز "يون صوك يول" مستوى قياسيا تجاوز 35%.وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و13 بالغا أن 35.1% من المجيبين فضلوا "يون" على المرشحين المحتملين الآخرين.ويعد هذا أعلى بمقدار 0.7% من نسبة التأييد السابقة المسجلة في مارس، وبمقدار 4.6% عن الاستطلاع السابق قبل أسبوعين.وقد أجري الاستطلاع الأخير يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن يلمح "يون" إلى طموحاته السياسية يوم الأربعاء، حيث قال للصحفيين إنه سيقرر ما إذا كان سيترشح للرئاسة في الوقت المناسب.وجاء حاكم مقاطعة "كيونغ كي" والمرشح الرئيسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" في المركز الثاني بنسبة تأييد بلغت 23.1%، وهو ما يقل بمقدار 2.4% عن الاستطلاع السابق.واختار 9.7% رئيس الحزب الديمقراطي السابق "لي ناك يون"، بانخفاض قدره 1.4% عن الاستطلاع السابق أيضا.وبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ 2.2 نقطة مئوية.