البنتاغون يؤكد أن الشمال يواصل تطوير الصواريخ النووية

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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" أمس الخميس إن كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية الباليستية، حيث تطمح إلى تحقيق إمكانية استهداف أراضي الولايات المتحدة.وقدم "أوستن" ذلك التقييم في شهادة مكتوبة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قبل جلسة الاستماع الخاصة بطلب ميزانية الدفاع للعام المقبل.وقال الوزير إن بيونغ يانغ تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للحلفاء والشركاء الإقليميين، مؤكدا أنها تطمح إلى أن تكون قادرة على ضرب الولايات المتحدة.لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستجعل الأولوية للجهود الدبلوماسية في التعامل مع كوريا الشمالية، وستواصل العمل للحد من السلوك الاستفزازي للشمال والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.كما أقر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "مارك ميلي" بأن الشمال يشكل "خطرا حقيقيا" على الولايات المتحدة.وقال "ميلي" إن كوريا الشمالية لم تظهر أي بوادر للاعتدال في تركيزها على القدرات العسكرية، وذلك على حساب شعبها المستضعف والسلام في شبه الجزيرة الكورية.