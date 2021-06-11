تأكيد إصابة أحد نواب الحزب الحاكم بفيروس كورونا المستجد

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تم تأكيد إصابة النائب "آن كيو باك" من الحزب الديمقراطي الحاكم بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، مما أثار المخاوف من تفشي الفيروس في البرلمان.ويعد "آن" ثاني نائب يتم تشخيصه بعدوى الفيروس، بعد النائب "لي جيه هو" عن نفس الحزب، الذي أصيب بالفيروس في أبريل.وقال "آن" إنه خالط مسؤولا حزبيا محليا وتبين لاحقا أنه مصاب بالمرض خلال لقاء جمع بينهما يوم الأحد الماضي.وقد أثارت إصابة النائب بالعدوى المخاوف بشأن احتمالية انتشار الفيروس بين السياسيين وكبار مسؤولي الدفاع، حيث حضر "آن" ندوة يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء السابق "جونغ سي كيون"، وشارك في جلسات برلمانية إلى جانب وزير الدفاع "صو أوك" وغيره من كبار المسؤولين العسكريين.وقد ألغى الحزب الحاكم اجتماعا لأعضاء الحزب كان مقررا له صباح اليوم الجمعة.