تخفيف القيود عن المطاعم والمرافق الترفيهية في منطقة العاصمة الكبرى في يوليو.  

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من المقرر أن يتم السماح للمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية في منطقة سيول الكبرى بتمديد ساعات عملها حتى منتصف الليل بدءا من الشهر المقبل.وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن هذه الخطوة أمس الخميس، موضحة المخطط الجديد للتباعد الاجتماعي الذي سيتم تقديمه الشهر المقبل.وقالت الوزارة إنه بموجب المستوى الثاني في النظام الجديد، سيمكن للمطاعم والمقاهي وبعض المؤسسات الترفيهية مواصلة العمل حتى منتصف الليل في منطقة العاصمة، بزيادة ساعتين عن القيود المفروضة حاليا.وسيتم رفع القيود المفروضة على ساعات العمل للمرافق الأخرى، بما في ذلك الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية بالكامل.وفي الوقت الجاري، يتم العمل بنظام للتباعد الاجتماعي مكون من 5 مستويات، وهي المستوى الأول، والمستوى واحد ونصف، والمستوى الثاني، والمستوى اثنين ونصف، والمستوى الثالث.لكن الحكومة تسعى إلى وضع نظام جديد مكون من 4 مستويات يتضمن تقليل القيود على الأعمال والشركات. وسوف تكشف عن تفاصيل النظام الجديد مطلع الأسبوع المقبل.