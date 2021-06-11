انتخاب لي جون سوك ليتولى منصب رئيس الحزب المعارض الرئيسي

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تم انتخاب "لي جون سوك" البالغ من العمر 36 عاما رئيسا جديدا لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بعد أن حصل على 43.8% من التأييد في التصويت الحزبي واستطلاع الرأي العام، متغلبا على منافسته النائبة "ناه كيونغ وان" التي نالت 37.1% من التأييد.وكان "لي" متخلفا بفارق ضئيل عن النائبة "ناه" في التصويت الحزبي، لكنه حصل على ما يقرب 60% من التأييد في الاستطلاع.وسيكون الرئيس الجديد للحزب المعارض الرئيسي مسؤولا عن قيادة أكبر حزب محافظ استعدادا لانتخابات الرئاسة التي ستجري في شهر مارس من العام القادم.وفور الإعلان عن فوزه، قال "لي" إن هدف الحزب الرئيسي هو الانتصار في انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدا أنه سيجعل الحزب ميدانا يتعايش فيه مرشحو الحزب لانتخابات الرئاسة ومؤيدوهم.وشدد على ضرورة أن يظهر حزب قوة الشعب المعارض للشعب استعداده لتسلم السلطة، داعيا الحزب إلى اتخاذ موقف متسامح مع الشباب الذي يبدون آراءهم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس لحزب سياسي في الثلاثينات من العمر في كوريا الجنوبية.