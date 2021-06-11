تأكيد إصابة مساعدي نواب الحزب الحاكم بفيروس كورونا المستجد

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تم تأكيد إصابة أحد مساعدي رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل"، واثنين من مساعدي النائب "لي كيو بيك" من الحزب الحاكم أيضا بفيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة النائب "آن" بالفيروس أمس الخميس.وبهذا بلغ عدد المصابين بالفيروس في البرلمان 4 أشخاص خلال اليومين الماضيين.ولم يخالط رئيس الحزب الحاكم "سونغ" مساعده المصاب بالفيروس، لكنه خضع صباح اليوم لاختبار تشخيص الفيروس كإجراء استباقي، وينتظر الآن نتيجة الاختبار.وقد تم إلغاء جميع جداول الأعمال المقررة لقادة الحزب الحاكم لمنع انتشار الفيروس في الحزب والبرلمان.الجدير بالذكر أن النائب "لي" المصاب قد مارس أنشطته الحزبية والإعلامية في الآونة الأخيرة وخالط عددا من مسؤولي البرلمان، وهو ما أثار المخاوف بشأن احتمالية انتشار الفيروس بين نواب البرلمان والسياسيين.وبدأت الجهة المسؤولة عن الحجر الصحي في البرلمان في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس في البرلمان، ومن المحتمل أن يتعرض البرلمان للإغلاق الكامل إذا لزم الأمر.