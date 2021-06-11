محافظ البنك المركزي الكوري يلمح إلى احتمال رفع سعر الفائدة الأساسي

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ألمح محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" مرة أخرى إلى احتمال تشديد السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الأساسي، وذلك بشرط أن يستمر الاقتصاد الكوري في الانتعاش.جاء ذلك في كلمة ألقاها "لي" اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين على تأسيس البنك المركزي الكوري، حيث قال إن البنك سيقوم بتشديد سياستها النقدية بطريقة منظمة في الوقت المناسب.وأضاف أن الاقتصاد الكوري يتمتع بالانتعاش بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، متغلبا على تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وتيرة الانتعاش ستتسارع أكثر في النصف الثاني من هذا العام.لكنه قال إن السياسات التحفيزية التي انتهجتها الحكومة ضمن جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية قد تسببت في تفاقم مشكلة الاستقطاب بين القطاعات الصناعية وفئات الشعب.وأشار محافظ البنك "لي" إلى أن البلاد تعاني من زيادة الديون الأسرية، بسبب اتساع نطاق المضاربات ليشمل الأصول والعملات المشفرة إلى جانب العقارات والأسهم.وأضاف أن البنك المركزي سيتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في السوق المالية في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.وكان "لي" قد قال يوم السابع والعشرين من مايو الماضي إن رفع سعر الفائدة الأساسي يعتمد على التطورات التي ستحدث في الوضع الاقتصادي، ملمحا بذلك إلى احتمال رفع سعر الفائدة في غضون هذا العام.