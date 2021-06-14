تخفيف ضوابط الحضور في المدارس المتوسطة في سيول يدءا من اليوم الاثنين

بدءا من اليوم الاثنين، سيسمح لطلاب المدارس الإعدادية في منطقة سيول الكبرى بحضور الدروس المباشرة في المدرسة بوتيرة أكثر مما سبق.وأوضحت وزارة التعليم والمكاتب التعليمية المحلية يوم أمس الأحد أن الحد الأقصى للحضور الشخصي سوف يزداد من ثلث الطلاب المسجلين إلى الثلثين وفقا لإرشادات التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني.وسوف يؤدي هذا التعديل إلى مشاركة المزيد من الطلاب في الفصول الدراسية المباشرة. ويخطط مسؤولو التعليم أيضا لتوسيع معدلات الحضور الشخصي لجميع الطلاب في المدارس الثانوية المهنية بموجب إرشادات المستوى الثاني.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الكورية لإعادة فتح المدارس بالكامل للصفوف المباشرة بدءا من فصل الخريف.وقد استأنفت بعض المدارس خارج منطقة العاصمة بالفعل تنظيم فصول شخصية كاملة النطاق.