مون ينضم إلى قمة السبع ويكشف عن خطط للمساهمة في إمدادات اللقاحات العالمية

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حضر الرئيس الكوري "مون جيه إين" قمة مجموعة السبعة التي عقدت في بريطانيا أول من أمس السبت حيث تعهد بأن تدعم كوريا الجنوبية وتساعد البلدان ذات الدخل المنخفض في تأمين لقاحات كورونا.وبحسب المكتب الرئاسي، شدد مون على أهمية التوسع السريع في إمدادات اللقاح لضمان "الوصول العادل" إليه من أجل التغلب على الوباء، وذلك أثناء حضوره جلسة مجموعة السبع حول الصحة.وكشف الرئيس مون عن خطة كوريا لتقديم 100 مليون دولار أمريكي كمنحة لدعم مرفق كوفاكس هذا العام. ويذكر أن كوفاكس عبارة عن آلية تمويل تهدف إلى توفير لقاحات كورونا بتكلفة منخفضة لأكثر من 90 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال الرئيس أيضا إن كوريا ستقدم أموالا أو مواد بقيمة 100 مليون دولار كمساعدات إضافية في العام القادم.وعلاوة على ذلك، قال مون إن كوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دورا كمركز عالمي للقاحات استنادا إلى قدراتها الإنتاجية للأدوية الحيوية، موضحا أنها يمكن أن تعقد مشاركات لإنتاج اللقاحات ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضا مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع.