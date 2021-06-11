مجموعة السبع ترحب بسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أصدرت مجموعة الدول السبع بيانا مشتركا أمس الأحد يدعو إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، كما رحبت بالتزام الولايات المتحدة بالتواصل مع كوريا الشمالية.وفي البيان المشترك الذي تم تبنيه في نهاية قمة مجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام في بريطانيا، رحبت الدول السبع باستعداد واشنطن لمواصلة جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين تجاه بيونغ يانغ. كما دعت إلى إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية بشكل كامل وطالبت بأن يتم التحقق من الإخلاء وأن يكون غير قابل للتراجع، وأن يتم بناء على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية التي تنفذها كوريا الشمالية.وحث القادة جميع الدول على التنفيذ الكامل للعقوبات المرتبطة بهذه القرارات، كما دعوا كوريا الشمالية إلى "الانخراط واستئناف الحوار" مع المجتمع الدولي، وأيضا طالبوا بيونغ يانغ "باحترام حقوق الإنسان للجميع" و"حل قضية المختطفين على الفور".