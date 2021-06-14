السلطات الكورية تعفي المُطعمين بالكامل في الخارج من الحجر الصحي لمدة أسبوعين

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اعتبارا من يوم الأول من شهر يوليو القادم، سيتم إعفاء بعض المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا في الخارج من إجراءات الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند دخول كوريا الجنوبية.واتخذت الحكومة الكورية هذا القرار في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء كيم بو كيوم أمس الأحد، وسوف يتم بموجبه منح الإعفاء للأشخاص الذين يدخلون البلاد لزيارة الأسرة، أو لغرض الأعمال التجارية أو الأكاديميين أو المصلحة العامة.وسوف يتم إعفاء هؤلاء المسافرين من العزل الإلزامي لمدة أسبوعين، بعد أسبوعين من تلقيهم لقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا أو أي لقاحات أخرى.ومع ذلك، فإن الوافدين من البلدان التي لديها حالات متحورة من فيروس كورونا مثل جنوب إفريقيا والبرازيل، لن يخضعوا للإعفاء. ولا يزال يتعين على المسافرين المعفيين الخضوع لاختبارات كورونا قبل وبعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية.