حملة تطعيم متجولة لسكان الجزر بلقاحات كورونا باستخدام سفينة سلاح بحري

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قالت السلطات الصحية إنها ستقوم بتطعيم سكان 25 جزيرة بلقاحات كورونا باستخدام السفينة "هان سان دو" التابعة لسلاح البحر خلال الفترة من يوم الرابع عشر وحتى الثلاثين من يونيو الجاري.وضمن حملة التطعيم المتجولة هذه، سيتلقى أكثر من 600 من سكان تلك الجزر الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، لقاحات جونسون آند جونسون لشركة يانسين.وأضافت السلطات الصحية أنه سيتم تطعيم لقاحات جونسون آند جونسون لحوالي 894 ألفا من أفراد القوات الاحتياطية والدفاع المدني حتى السادس عشر من يونيو الجاري.كما سيتم تطعيم لقاحات فايزر لرجال الشرطة والإطفاء والشرطة البحرية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، اعتبارا من يوم الخامس عشر من يونيو.وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية 11 مليونا و830 ألف شخص.