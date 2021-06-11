كوريا الجنوبية تقدم 100 مليون دولار لمرفق كوفاكس

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن نية كوريا الجنوبية للمساهمة في توفير لقاحات كورونا للدول النامية، وذلك خلال حضور الرئيس "مون" قمة مجموعة السبع التي عُقدتْ في بريطانيا مؤخرا.وكان قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع قد تقاسموا الآراء حول ضرورة توفير اللقاحات للدول النامية من أجل السيطرة على فيروس كورونا.وقال الرئيس "مون" إن كوريا الجنوبية ستقدم 100 مليون دولار لمرفق كوفاكس لتخصيصها في توفير اللقاحات للدول النامية.كما تعهد بتقديم 100 مليون دولار أخرى أو تقديم لقاحات بقيمة 100 مليون دولار للدول النامية في العام القادم.وأكد الرئيس "مون" أن كوريا الجنوبية ستلعب دورا محوريًا عالميًا في إنتاج اللقاحات باستخدام قدرتها العالية على إنتاج هذه اللقاحات.