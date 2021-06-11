كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الحاصلة على دعم اللقاحات الأمريكية

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قال متحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصينات يوم الجمعة الماضي إن كوريا الشمالية تم إدراجها ضمن قائمة الدول الفقيرة التي تعهدت الولايات المتحدة بإمدادها بلقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس.وقد أوضحت الولايات المتحدة يوم العاشر من يونيو أنها ستشترى 500 مليون جرعة من لقاحات فايزر، تتبرع بها لكوفاكس لتقديمها لـ92 دولة فقيرة وللاتحاد الإفريقي.وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها ستتبرع بـ80 مليون جرعة من أنواع مختلفة من لقاحات كورونا للعالم، إلا أنها أوضحت أنها ليس لديها خطة لتقديمها لكوريا الشمالية.ومن جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "جيلينا بورتر" إن الحكومة الأمريكية قد حددت الدول التي ستحصل على لقاحات كورونا من الولايات المتحدة، من خلال مشاورات مع مرفق كوفاكس.