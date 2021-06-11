اليابان تلغي من جانب واحد القمة غير الرسمية مع كوريا الجنوبية

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تم التأكيد على أن اليابان ألغت من جانب واحد القمة مع كوريا الجنوبيةوطبقا لما ذكره مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين، اتفقت كوريا الجنوبية واليابان على عقد اجتماع غير رسمي بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" على هامش قمة مجموعة السبع.وقال المسؤول إن الرئيس الكوري "مون" قد حقق إنجازات دبلوماسية من خلال محادثات القمة مع قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع، منها بريطانيا والاتحاد الأوربي وألمانيا وفرنسا وأستراليا، لكنه أعرب عن أسفه لعدم إجراء محادثات مشابهة مع اليابان.كما أعرب عن أسف الحكومة الكورية لإلغاء اليابان القمة مع كوريا الجنوبية احتجاجا على التدريبات العسكرية السنوية التي يجريها الجيش الكوري في المناطق القريبة من جزر دوكدو الواقعة في البحر الشرقي.ومن المقرر أن يتم إجراء هذه التدريبات التي تقام مرتين كل عام، غدا الثلاثاء.