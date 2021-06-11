الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوياتها منذ 77 يوما

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى أقل من 400 حالة لأول مرة منذ 77 يوما.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 399 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 148 ألفا و273 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 360 حالة محلية المصدر، منها 120 حالة في سيول، و113 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و19 حالة في مدينة ديغو، و13 حالة في كل من مقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومدينة إنتشون، و10 حالات في كل من مدينة بوسان ومقاطعة كانغ وان ومدينة ديجون، و9 حالات في جزيرة جيجو.أما الـ39 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 1988 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن تم الإبلاغ عن 3 حالات وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.