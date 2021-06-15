مون يقول إن سيول ستضغط للحصول على لقاح كورونا إذا وافقت كوريا الشمالية

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قال الرئيس "مون جيه إين" إنه إذا وافقت كوريا الشمالية فإن سيول ستدفع بنشاط من أجل التعاون لتزويد بيونغ يانغ بلقاحات كورونا.وصرح مون بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين" عقب اجتماع القمة بينهما في فيينا أمس الاثنين.وأوضح مون أنه إذا تمكنت كوريا الجنوبية من القيام بدور كمركز عالمي للقاحات، فإن كوريا الشمالية ستكون "بالطبع" من بين شركاء التعاون المحتملين.وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بنشاط التعاون الإنساني مع كوريا الشمالية.ويذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي يقوم بزيارة رسمية للنمسا منذ يوم الأحد، ليصبح أول رئيس كوري يزورها منذ أن اتفق الجانبان على إقامة علاقة دبلوماسية رسمية في عام 1892.