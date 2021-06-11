كوريا والنمسا تناقشان التعاون التكنولوجي المستقبلي

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ناقشت كوريا الجنوبية والنمسا سبل تعزيز التعاون الثنائي باعتبارهما شريكتين مثاليتين في الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة.جاء ذلك في القمة التي عقدها الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين" في منطقة "هوفبورغ" بالعاصمة النمساوية فيينا أمس الاثنين، حيث اتفقا على التعاون في تحقيق التآزر بين براعة النمسا في العلوم والتكنولوجيا وقدرات كوريا الجنوبية على التسويق التجاري والتصنيع.وقال الرئيس مون إن التجارة بين البلدين قد حافظت على اتجاه تصاعدي على الرغم من جائحة كورونا وأعرب عن أمله في أن تواصل سيول وفيينا العمل معا لتعزيز علاقتهما التجارية المتبادلة. كما أوضح الرئيس مون جهود حكومته لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وسعيها للحصول على دعم النمسا كواحدة من الدول الرائدة في الحد من الأسلحة ومنع انتشارها. وردا على ذلك، أعاد الرئيس "فان دير بيلين" التأكيد على دعم بلاده الثابت لكوريا.واتفق الرئيسان أيضا على العمل بشكل وثيق معا لتحقيق أهدافهما الخاصة بالحياد الكربوني. ويذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي يقوم بزيارة رسمية للنمسا منذ يوم الأحد، وهو أول رئيس كوري يزور النمسا منذ أن اتفق البلدان على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما في عام 1892.