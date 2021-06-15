انحصار السباق على ملكية إيستار جيت في شركتيْن

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تم تقليص السباق للاستحواذ على شركة الطيران المحدودة "إيستار جيت" أمام اثنتين من الشركات المتنافسة.ووفقا لمصادر في قطاع الطيران المحلي أمس الاثنين، فإن كونسورتيوم مكونا من شركة صناعة المعدات المحلية "كانغ ليم"، وشركة الترفيه "آي أو كيه" هو مقدم العطاء الوحيد للمزاد المفتوح للاستحواذ على "إيستار جيت" قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في وقت سابق من اليوم.وقالت المصادر إن حوالي 10 مجموعات أعمال أخرى أبدت اهتماما بشراء إيستار، بما في ذلك شركة تصنيع الدجاج "هاريم" القابضة، وصناديق الأسهم الخاصة، لكنها لم تقدم أي عطاءات. وكان قد تم اختيار شركة "إس جيه" في الشهر الماضي كمستثمر مفضل مبدئي.وقد ظلت إيستار تبحث عن مستثمر جديد منذ عام 2019 بسبب مشاكل مالية، كما أنها تواجه احتمالا متزايدا بالتصفية، وبالتالي فقد تقدمت بطلب للحصول على حراسة قضائية في يناير ووافقت عليها محكمة الإفلاس في سيول في الشهر التالي.