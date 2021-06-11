كوريا والنمسا تتفقان على رفع العلاقات إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية

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اتفقت كوريا الجنوبية والنمسا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "المشاركة الاستراتيجية". جاء ذلك خلال المحادثات بين الرئيس "مون جيه إين" والمستشار النمساوي "سيباستيان كورتس". وقد توصل الجانبان إلى هذا لاتفاق يوم أمس الاثنين، حيث أشارا إلى أنهما طورا باستمرار علاقات صداقة وتعاون على مدى 129 عاما، وذلك على أساس الثقة المتبادلة والقيم المشتركة.وقد أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الثانية بعد سويسرا التي أقامت معها النمسا مشاركة استراتيجية. وفي عام 2022، سيحتفل الجانبان بالذكرى الـ 130 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.واتفق مون وكورتس على تطوير العلاقة من أجل "مشاركات تطلعية" في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الاستجابة لتغير المناخ والصناعات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وفي نفس اليوم، وقعت كوريا الجنوبية والنمسا على بروتوكول لتحديث اتفاقهما لتجنب الازدواج الضريبي، وذلك بحضور الرئيس مون والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.