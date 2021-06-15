كوريا تجري تدريبات دوكدو الدفاعية اليوم الثلاثاء

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سيجري الجيش الكوري الجنوبي تدريباته العسكرية السنوية لحماية جزر دوكدو في البحر الشرقي اليوم الثلاثاء.وسوف تشمل التدريبات، التي أطلق عليها اسم تمرين حماية إقليم البحر الشرقي، قوات بحرية وقوات جوية وقوات من حرس السواحل، بينما لن ينضم سلاح مشاة البحرية إلى تدريبات هذا العام، حيث لن يتم إجراء تدريبات على الهبوط.ووفقا لمصدر حكومي، فإنه في حين تم تقليص تدريبات النصف الثاني من العام الماضي بسبب الطقس ووباء كورونا، فسيتم إجراء تدريبات هذا العام على نطاق مماثل للسنوات الماضية.وقد أطلقت كوريا الجنوبية تدريبات دوكدو في عام 1986. ومنذ عام 2003، أجرت تلك التدريبات مرتين في السنة، عادة في يونيو وديسمبر. ومن جانبها احتجت اليابان، التي تدعي أيضا ملكية تلك الجزر، على هذه التدريبات.