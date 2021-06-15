الولايات المتحدة تدعم توفير لقاحات كورونا لكوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية لتوفير لقاحات كورونا لكوريا الشمالية لكنها تدعم الجهود الدولية لمساعدتها في التعامل مع الوباء.وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة يونهاب الكورية للأنباء إنه على الرغم من عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لتوفير اللقاحات لكوريا الشمالية، إلا أنها تواصل دعم الجهود الدولية الموجهة نحو تقديم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية للمواطنين الكوريين الشماليين الأكثر ضعفا.وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" إن سيول ستضغط بنشاط من أجل التعاون بشأن إمداد كوريا الشمالية باللقاحات إذا وافقت بيونغ يانغ. وقد صرح مون بذلك في مؤتمر إعلامي مشترك مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن أمس الاثنين، قائلا إن الولايات المتحدة تدعم بنشاط التعاون الإنساني مع كوريا الشمالية.