توقعات بتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات 13 مليونا

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من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعة واحدة من لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية 13 مليون شخص خلال اليومين المقبلين.وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 12 مليونا و560 ألف شخص حتى منتصف ليل أمس الاثنين، مضيفًا أنه يتوقع أن يتجاوز هذا العدد 13 مليونا اليومَ أو غدًا الأربعاء.وقال الوزير "كوان" إن الحكومة قد وضعت هدفًا لتلقيح 13 مليون شخص حتى نهاية يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الهدف تم تحقيقه قبل أسبوعين من الموعد المخطط له.وتخطط الحكومة لتلقيح حوالي 36 مليون شخص، أي 70% من سكان البلاد بحلول شهر سبتمبر القادم من أجل تحقيق المناعة الجماعية في نوفمبر القادم.