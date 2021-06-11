الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

توقعات بتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات 13 مليونا

Write: 2021-06-15 12:58:43Update: 2021-06-15 13:05:11

توقعات بتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات 13 مليونا

Photo : KBS News

من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعة واحدة من لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية 13 مليون شخص خلال اليومين المقبلين.
وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 12 مليونا و560 ألف شخص حتى منتصف ليل أمس الاثنين، مضيفًا أنه يتوقع أن يتجاوز هذا العدد 13 مليونا اليومَ أو غدًا الأربعاء.
وقال الوزير "كوان" إن الحكومة قد وضعت هدفًا لتلقيح 13 مليون شخص حتى نهاية يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الهدف تم تحقيقه قبل أسبوعين من الموعد المخطط له.
وتخطط الحكومة لتلقيح حوالي 36 مليون شخص، أي 70% من سكان البلاد بحلول شهر سبتمبر القادم من أجل تحقيق المناعة الجماعية في نوفمبر القادم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;