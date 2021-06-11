إيران تدفع مستحقات مالية للأمم المتحدة من أموال مجمدة في كوريا الجنوبية

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تبين أن إيران دفعت مستحقات مالية للأمم المتحدة من أموال كانت مجمدة في بنك بكوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين إن إيران دفعت 16 مليونا و251 ألف دولار من مستحقاتها المالية للأمم المتحدة باستخدام الأموال التي كانت مجمدة في بنك "آي بي كي" الكوري وتم تحريرها مؤخرا من العقوبات الأمريكية.وأضاف المسؤول إنه تم سداد المستحقات المالية الإيرانية للأمم المتحدة بعد إجراء مشاورات بين الحكومة الكورية وكل من الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، مما أدى إلى استعادة حقوق إيران في التصويت في الأمم المتحدة يوم الحادي عشر من يونيو الجاري.وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة قد وضعت في شهر يناير الماضي إيران في قائمة الدول المتأخرة عن تسديد التزاماتها لميزانية المنظمة مع عدد من الدول الأخرى، وحظرت حقوقها في التصويت الأممي بموجب المادة التاسعة عشرة من ميثاق الأمم المتحدة.هذا وتقدر قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بحوالي 7 مليارات دولار.