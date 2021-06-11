كوريا الجنوبية واليابان تنسقان لزيارة الرئيس الكوري لطوكيو

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ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية واليابان تقومان حاليا بتنسيق زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لليابان بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستُفتتح في طوكيو يومَ الثالث والعشرين من شهر يوليو المقبل.وأضافت الصحيفة أن الحكومة الكورية قد نقلت للجانب الياباني من خلال قناة دبلوماسية نيةَ الرئيس "مون" لزيارة اليابان ردا على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" لكوريا الجنوبية بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ في شهر فبراير من عام 2018.وقالت الصحيفة اليابانية إن الحكومة الكورية تسعى لعقد قمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في أثناء زيارة الرئيس "مون" لليابان الشهر القادم.وأشارت إلى أن الحكومة اليابانية تتخذ الآن موقفا حذرا تجاه عقد القمة مع كوريا الجنوبية بسبب عدم وجود إمكانية أن يعرض الجانب الكوري حلا للقضايا المعلَّقة بين البلدين بشأن الدعاوى القضائية التي أقامها الضحايا الكوريون للعمل القسري والاسترقاق الجنسي خلال الحرب العالمية الثانية.