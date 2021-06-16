كوريا تتقدم بطلب لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 - 2025

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تخطط كوريا الجنوبية للتقدم بطلب عضوية ثالثة غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2024 إلى 2025.وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية للصحفيين يوم أمس الثلاثاء بأن كوريا الجنوبية ستحتفل بالذكرى الثلاثين على انضمامها إلى الأمم المتحدة هذا العام وسوف تستغل هذه المناسبة كفرصة لفتح 30 عاما أخرى من المشاركة مع المنظمة العالمية وتلبية التوقعات المتزايدة من المجتمع الدولي. وأضاف المسؤول أنه ضمن هذه الجهود، ستسعى سيول لتصبح عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2024 إلى 2025.وقد خدمت كوريا الجنوبية مرتين كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بين عامي 1996 و1997 وبين عامي 2013 و2014.وأشار المسؤول إلى أن الحملة الرسمية للحكومة ستبدأ في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، موضحا أنه لا يوجد بلد آسيوي آخر قد تقدم حتى الآن بطلب للحصول على عضوية غير دائمة لنفس المدة.