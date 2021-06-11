مون يناقش التعاون مع شركة تطوير اللقاحات الألمانية كيورفاك

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عقد الرئيس مون جيه إين اجتماعا عبر الفيديو يوم أمس الثلاثاء مع رئيس شركة تطوير لقاحات كورونا الألمانية "كيورفاك". وتم خلال الاجتماع بحث إجراءات تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وشركة الأدوية الألمانية.وخلال مباحثاته مع عبر الرئيس التنفيذي للشركة "فرانز فيرنر هاس"، أشار مون إلى قمته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش قمة مجموعة السبع في بريطانيا يوم السبت الماضي، حيث اتفقا على تآزر خبرة تطوير اللقاحات الألمانية مع القدرة الإنتاجية لكوريا الجنوبية. . وقال مون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج اللقاحات، وتخطط للتعاون بنشاط مع ألمانيا ودول أخرى للتغلب على الجائحة العالمية.وفي المقابل، أعرب هاس عن دعمه لمسعى سيول بتصبح مركزا للقاحات. وقال المكتب الرئاسي الكوري إن حكومة كوريا الجنوبية والشركة الألمانية ستواصلان المناقشات بشأن التعاون ذي الصلة.ويذكر أن شركة كيورفاك تسعى إلى أن تصبح المطور العالمي الثالث للقاح كورونا القائم على الحمض النووي الريبي، بعد شركة فايزر وموديرنا، وتقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على تجربة إكلينيكية في مرحلة متأخرة من لقاحها المرشح.