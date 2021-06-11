الرئيس الكوري يبدأ زيارة رسمية إلى إسبانيا

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استهل الرئيس الكوري "مون جيه إين" زيارة رسمية إلى إسبانيا، وهي المحطة الأخيرة في جولته الأوربية التي تشمل ثلاث دول، بحضور حفل ترحيب رسمي استضافه الملك فيليب السادس.وكان الرئيس مون قد وصل إلى مدريد أمس الثلاثاء بعد اختتام زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام للنمسا، وتوجه إلى القصر الملكي للقاء رئيس الدولة الإسبانية. وخلال أول اجتماع لهما منذ زيارة ملك إسبانيا إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر 2019، أشار مون إلى التبادلات الشعبية والثقافية النشطة بين البلدين، فضلا عن توسيع التعاون الاقتصادي. وشكر الملك فيليب الرئيس الكوري الجنوبي على المساعدة السابقة في التعامل مع كورونا وتوقع أن يؤدي حضور مون المقرر لمنتدى قادة الأعمال الإسبان السنوي إلى إرسال "رسالة إيجابية" في هذه الأوقات الصعبة وسط جائحة كورونا.وفي وقت لاحق من يوم أمس، زار مون قاعة المدينة في مدريد، حيث منحه العمدة "خوسيه لويس مارتينيز ألميدا" مفتاحا ذهبيا يؤكد على أهمية توسيع التبادلات بين البلدين. ثم حضر الرئيس مأدبة عشاء ترحيبية أقامها الملك. وسوف يلتقي مون اليوم الأربعاء برئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" حيث يناقشان التعاون بشأن كورونا والجمارك والاقتصاد من بين مجالات أخرى. وفي وقت لاحق من اليوم، سيزور مجلس الشيوخ الإسباني قبل حضور منتدى الأعمال في برشلونة.