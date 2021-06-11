كيم جونغ أون يترأس الجلسة العامة لحزب العمال الحاكم بشأن خطوات السياسة

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عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جلسة كاملة لحزب العمال الحاكم من أجل اتخاذ قرار بشأن خطوات سياسة بيونغ يانغ وسط الوضع السياسي العالمي الحالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء إن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية لحزب العمال عقدت في اليوم السابق برئاسة كيم. وخلال الاجتماع، قال كيم إن الصعوبات المختلفة "التي تواجهها بلاده حاليا" قد تسببت في حدوث بعض "الانحراف" في مسار تنفيذ الخطط الوطنية ومهام السياسة، وأشار إلى نقص الغذاء، ووباء كورونا والممارسات المناهضة للاشتراكية، من بين تحديات أخرى. كما أشار إلى تدهور الوضع الغذائي في البلاد، وأرجع ذلك جزئيا إلى أضرار الإعصار العام الماضي، ودعا إلى اتخاذ تدابير مضادة، كما أصدر تعليماته بالحفاظ على "حالة مثالية لمكافحة الوباء".وقالت الوكالة إنه بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالاقتصاد وسبل عيش الناس، سيناقش الاجتماع العام للحزب ويبت في القضايا من أجل دفع عمل الدولة الحاسم إلى الأمام في ظل الوضع السائد، موضحة أن الاجتماع سيستمر في الانعقاد اليوم. وتتزايد التكهنات بأن بيونغ يانغ قد تعلن ردها الرسمي على استكمال واشنطن الأخير لمراجعة سياساتها ذات الصلة بكوريا الشمالية، والتي تركز على المشاركة الدبلوماسية.