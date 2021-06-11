المرشح لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

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تعهد المرشح لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، بأن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ونزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية من بين أولويات سياسته العليا.وأدلى "دانييل كريتنبرينك" بهذا التصريح في جلسة التأكيد على تعيينه التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى تصريح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وأنها ستعمل مع الدول الحليفة لمعالجة ذلك من خلال الدبلوماسية والردع.وقال "كريتنبرينك" إنه إذا تم تأكيد تعيينه، فسوف يعمل على ضمان التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن الدولي ودعم نهج دبلوماسي محسوب وعملي يعطي أولوية لأمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها وقواتها العسكرية المنتشرة. وقال "كريتنبرينك" أيضا إنه سيحاول إيجاد سبل لزيادة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية.