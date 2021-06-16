الحكومة الكورية تعلن عن خطة التطعيم للربع الثالث من العام غدا الخميس

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تخطط الحكومة الكورية للإعلان عن خطتها للتطعيمات ضد فيروس كورونا للربع الثالث من هذا العام غدا الخميس.ووفقا لمسؤولين حكوميين اليوم الأربعاء، سيعلن الفريق الحكومي المسؤول عن اللقاحات في إحاطة إعلامية منتظمة غدا الخميس من سيكون مؤهلا لتلقي اللقاحات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم واللقاحات التي سيحصلون عليها. وفي وقت سابق، قالت الحكومة إنها تهدف إلى استكمال الجولة الأولى من التطعيمات لـ36 مليون شخص، أي 70 في المائة من إجمالي عدد السكان، بحلول شهر سبتمبر لتحقيق مناعة جماعية بحلول نوفمبر.وقد حققت كوريا أمس الثلاثاء هدفها المتمثل في توزيع اللقاحات على 13 مليون شخص، أي 25 في المائة من السكان، في النصف الأول من العام، قبل أسبوعين من انتهاء السقف الزمني. وسوف يكون أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما والذين تم وضعهم جانبا في المجموعات ذات الأولوية في الربعين الأولين من بين المستفيدين في الربع الثالث مع من هم في الخمسينيات من العمر، ومن المرجح أن يتلقى المعلمون اللقاحات في وقت أبكر من الآخرين.ومع ذلك، من المتوقع أن يكون أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما والذين لم يتلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاحات حتى الآن، ضمن الذين سيتم تطعيمهم في يوليو.