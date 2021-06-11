الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع الملك الإسباني

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وصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى إسبانيا تلبية لدعوة الملك الإسباني فيليب السادس ليصبح أول ضيف دولة يزور الدولة الأوروبية بعد تفشي جائحة كورونا.وقد التلقى مون بالملك الإسباني في قصر مدريد بعد مرور 20 شهرا على زيارة الأخير إلى كوريا.وعندما زار الرئيس مون مقر بلدية مدريد تلقى مفتاحا ذهبيا كهدية، حيث قال عمدة البلدية "مارتينيس المايدا" إن المفتاح يرمز إلى انفتاح العاصمة الإسبانية دائما.ردا عليه قال الرئيس الكوري إنه سيفتح به بابا للتغلب على أزمة كورونا.وفي مأدبة عشاء أقامها الملك الإسباني تكريما له أشار الملك إلى أن الفيلم الكوري "الطفيليات" وفرقة "بي تي إس" تتمتع برواج كبير في إسبانيا، بينما ذكر الرئيس الكوري أن الأطعمة وكرة القدم الإسبانية تلقى رواجا كبيرا في كوريا، مؤكدا على أهمية التعاون بين البلدين.في مباحثات ستعقد لاحقا هذا اليوم بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الإسباني "سانشيز" من المتوقع أن يتم تناول عدد من القضايا بما في ذلك تعزيز التعاون الصحي من أجل مكافحة تداعيات كورونا وإيجاد سبل توسيع التجارة والاستثمار والتعاون في الصناعة المستقبلية الصديقة للبيئة بين الطرفين.قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إن زيارة الرئيس مون إلى إسبانيا ستتيح فرصة لتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي مع إسبانيا التي تعد رابع أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.ومن المتوقع أن يتم خلال زيارة الرئيس الكوري البحث عن سبل الدخول المشترك إلى الخارج مع إسبانيا التي تحتل المركز الثاني في العالم من حيث قيمة عقود الإنشاءات في الخارج.