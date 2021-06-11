زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم يلقي أول كلمة له أمام البرلمان

Photo : YONHAP News

ألقى زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم "صونغ يونغ كيل" أول كلمة له منذ توليه المنصب أكد فيها على سياسة الشباب وخطة إمداد الإسكان إلى جانب تسريع تخصيص الدفعة الثانية من الميزانيات التكميلية.وقال في كلمته التي ألقاها صباح اليوم بصفته ممثلا للجهاز التفاوضي في البرلمان إنه يعلق آمالا كبيرة على انطلاق قيادة جديدة من المعسكرين الحاكم والمعارض. وشدد على ضرورة جعل الدورة البرلمانية غير العادية لشهر يونيو وقتا للشعب ومعيشتهم.وأشار إلى الحاجة الملحة إلى دور السياسة المالية في تعافي اقتصاد المواطنين الصعب وسوق التوظيف مؤكدا على الإسراع إلى مناقشة الدفعة الثانية من الميزانيات التكميلية.وقال إنه سيسرع على وجه الخصوص في دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قدر الإمكان قائلاً إنه سينظم الميزانية التكميلية تركيزا على "ثلاثة أنواع من الحِزَم'' وهي الدعم الإضافي للأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودفع الدعم المالي إلى جميع المواطنين، والاسترداد النقدي لبطاقات الائتمان.تجدر الإشارة إلى أن الاسترداد النقدي لبطاقة الائتمان طُرح لأول مرة اليوم. ويفكر الحزب الديمقراطي في خطةٍ لاسترداد نسبة معينة من الزيادة النقدية إذا كان مبلغ استخدام بطاقة الائتمان في الربع الثالث من هذا العام أعلى مما كان عليه في الربع الثاني.