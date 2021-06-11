استعدادات السفارات الكورية في الخارج لإعفاء متلقي اللقاحات من الحجر الصحي

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تماشيا مع تطبيق خطوة إعفاء الذين تلقَّوا اللقاحات في الخارج من الحجر الصحي المنزلي في البلاد بدءا من الشهر القادم، بدأت السفارات الكورية في الخارج في اتخاذ الاستعدادات الخاصة بها.صرحت القنصلية الكورية في مدينة نيويورك الأمريكية بالأمس بأنها تُكوِّن فريق عمل مسؤول عن إصدار شهادات الإعفاء عن الحجر الصحي لخدمة متلقي اللقاحات المضادة لجائحة كورونا الراغبين في زيارة أسرهم المباشرة بكوريا.وتخطط السفارات لتلقي طلبات الشهادات بالإيميل بدءا من الأول من الشهر القادم الذي ستبدأ فيه خطوة الإعفاء. ويرجع السبب في تكوين فريق العمل إلى تواجد كميات كبيرة من طلبات الزيارة إلى كوريا من خلال الحصول على الإعفاء.يُذكر أن القنصلية الكورية تلقت بالهاتفت كثيرا من الاستفسارات عن الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة الكورية عنها.من ناحية أخرى، طالبت إحدى الجاليات الكورية هناك من الحكومة الكورية توسيع نطاق المستفيدين من الخطوة.وقالت "تشيه يون هي" رئيسة اتحاد أولياء الأمور الكوريين في نيويورك إن الخطوة التي لا تشمل الإخوة والأخوات ضمن نطاق المستفيدين غير كافية، مطالبة بإعفاء الكوريين المقيمين في القارة الأمريكية الذين دخلوا كوريا سابقا بعد الانتهاء من التطعيمات من الحجر الصحي فورا حتى ولو قبل حلول الأول من الشهر القادم إذا أظهروا تسجيلات التطعيم.