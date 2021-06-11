نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تبلغ 89 % في كوريا

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قاربت نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا ضِعفَي متوسط النِسَب العالمية لتبلغ 89 % بحيث احتلت المركز الثاني بين مختلف الدول بعد التغلب على تايوان.طبقا لما جاء في تقرير أعدته اليوم شركة "دي إم سي ميديا" المتخصصة في مسح الأسواق بعنوان "تحليل سوق مواقع التواصل الاجتماعي ووضعها الحالي لعام 2021"، بلغت نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الكوريين 89.3 % في شهر يناير الماضي لتزيد بحوالي 1.7 ضِعف مقارنةً بمتوسط نسب دول العالم التي بلغت 53.6 %.وحسب ترتيب الدول احتلت كوريا المركز الثاني بعد الإمارات التي بلغت نسبتها 99 % بعد التغلب على تايوان التي كانت قد احتلت المركز الثاني العام الماضي لتتقدم بمركز واحد.ومن بين أكثر الدول المتقدمة العشر جاءت تايوان بـ 88.1 %، وهولندا بـ88%، وماليزيا بـ86%، وهونغ كونغ بـ85.6 %، وكندا بـ84.9 %، وسنغافورة بـ84.4 %، والدانمارك بـ83.6 %، والسويد بـ82.1 %.بالإضافة إلى ذلك بلغت النسبة اليابانية 84.3 %، والنسبة الأمريكية 72.3 %، والنسبة الصينية 64.6 %.