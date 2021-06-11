تأهل المنتخب الفيتنامي بقيادة المدرب الكوري للتصفيات النهائية لبطولة كأس العالم لأول مرة

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خسر المنتخب الفيتنامي لكرة القدم الذي يقوده المدرب الكوري "بارك هانغ صو" في آخر مباراة له في التصفيات الآسيوية الخاصة ببطولة قطر لكأس العالم لعام 2022 إلا أنه تأهل للتصفيات النهائية لأول مرة في تاريخه من خلال احتلال المركز الثاني من مجموعته.خسر الفريق أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية لمجموعة "ج" في المنطقة الآسيوية التي أقيمت اليوم في إستاد جبل علي بدبي في الإمارات، ولكنها فازت بـ17 نقطة عن (فوز 5 مرات، وتعادلان، وخسارة واحدة) بحيث تَخلَّف عن الفريق الإماراتي ليحتل المركز الثاني في مجموعته.وبالرغم من ذلك فقد حصل المنتخب الفيتنامي على حق المشاركة في التصفيات النهائية من خلال الفوز ببطاقة جامحة تُمنَح لأكثر الفرق الخمس المتقدمة من بين فرق المركز الثاني في كل مجموعة.